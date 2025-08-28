احتفال رائع لميسي مع أبنائه بعد التأهل لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

التقطت عدسات المصورين مشهدًا رائعًا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، وهو يحتفل بأهدافه وقيادته فريقه للفوز على أورلاندو سيتي، والتأهل لنهائي كأس الدوريات.

وأنقذ ميسي فريقه إنتر ميامي بثنائية في الشوط الثاني قادت النادي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز 3-1 على الغريم أورلاندو سيتي، فجر الخميس.

أورلاندو سيتي أضاع فرصًا ثمينة وأبدى استياءً من بعض القرارات التحكيمية، خصوصًا بعدما تقدم فريق أوسكار باريخا بهدف قبل الاستراحة، حيث سنحت لإيفان أنغولو فرصة قد تكون الأخطر في الدقيقة الـ22 إثر هجمة مرتدة انفرد خلالها بالحارس أوسكار أوستاري، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وبعد محاولات متكررة في الشوط الأول، تمكن أورلاندو من فك شفرة الدفاع في الثواني الأخيرة من الشوط، حيث سدد ماركو باشاليتش كرة ارتدت من ماكسي فالكون إلى ذراعه قبل أن يسكنها الشباك في الدقيقة الـ46. وبعد مراجعة مطوّلة عبر تقنية الفيديو، تم احتساب الهدف.

ثم بدأ إنتر ميامي في فرض كلمته في اللقاء، حيث ارتقى تاديو أليندي في صراع هوائي مع ديفيد بريكالو، ليتعرض للدفع داخل المنطقة من مدافع أورلاندو. وبعد مراجعة الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ميسي بهدوء ليعدل النتيجة. لكن الأرجنتيني لم يتوقف عند ذلك.

فقد نجح جوردي ألبا، الذي ظل مراقبًا طوال معظم فترات اللقاء، في إيجاد ميسي المنطلق داخل منطقة الجزاء، ومرر له كرة دقيقة أودعها النجم الأرجنتيني في شباك الحارس بيدرو غاييسي مسجلًا هدف الفوز.

ونشرت شبكة "ESPN" فيديو رائع لذهاب ميسي تجاه أطفاله المتواجدين في المدرجات القريبة من الملعب، قبل أن يحتضنهما بشكل عفوي وأبوي رائع محتفلًا معهما بالثنائية المذهلة، بعد عودته من الإصابة.

وفي النهاية، أضاف تيلاسكو سيغوفيا لمسته الخاصة بتسديدة عالمية عزز بها تقدم ميامي بالهدف الثالث، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ورغم الخسارة، لم تنتهِ رحلة أورلاندو في كأس الدوريات، حيث سيلعب الفريق مباراة تحديد المركز الثالث، وسيحجز الفائز في النهائي وكذلك الفائز بالمركز الثالث بطاقة مباشرة للمشاركة في دوري أبطال الكونكاكاف.

وسيعرف إنتر ميامي مُنافسه في النهائي، حينما يلعب لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي ضد سياتل ساوندرز.

وسيُقام اللقاء النهائي يوم الـ31 من أغسطس الجاري.