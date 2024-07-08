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رياضة

مدافع الأهلي السعودي يحسم مستقبله بعد عرض فنربخشة

مدافع الأهلي السعودي يحسم مستقبله بعد عرض فنربخشة
ميريح ديميرال
سلمان العنزي
سلمان العنزي
08 يوليو 2024، 3:46 م

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات فنربخشة التركي، مع ميريح ديميرال، مدافع النادي الأهلي السعودي، لضمه خلال هذا الصيف. 

 تقارير صحفية تركية سابقة ذكرت أن جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق.

ووفقًا لما أفادت به شبكة (Transfer Duyum)، فإن ميريح ديميرال أعطى موافقته للانضمام إلى صفوف فنربخشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت ذات التقارير إلى أنه يتبقى الآن موافقة إدارة الأهلي، وفي حال وافق ‎مسؤولو النادي السعودي على إعارته ستبدأ المفاوضات الرسمية. 

 

 

وتميل إدارة الأهلي إلى رحيل مدافعها التركي، بحسب تقارير سابقة، إذ إن إدارة الفريق غير راضية عن أدائه في الموسم الماضي، وتريد إفساح المجال في قائمة الأجانب لضم لاعب آخر.

وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال، البالغ من العمر 26 عاما، قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد حتى 2026.

 

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