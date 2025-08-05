"أزمة".. لماذا أعاد جيسوس نجمي النصر إلى معسكر الفريق؟

كشفت تقارير إخبارية عن السبب الرئيس وراء عودة الثنائي البرتغالي أوتافيو والإسباني إيمريك لابورت لتدريبات النصر السعودي تحت قيادة جورجي جيسوس، رغم استبعادهما من بداية انطلاق معسكر الفريق في النمسا، تمهيدًا لرحيلهما في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبدأ النصر قبل أيام المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2025-26 في البرتغال، بعدما أنهى المرحلة الأولى في النمسا، لكن جيسوس كان استبعد أوتافيو ولابورت من مرحلة الإعداد بالكامل؛ الأول لأسباب فنية، والثاني لرغبته في الرحيل عن النادي وهي الخطوة التي وافق عليها المسؤولون.

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وبحسب ما ذكرته التقارير، فقد وصل أوتافيو لمعسكر البرتغال مساء الاثنين، وسينتظم في التدريبات "في مفاجأة غير متوقعة للجماهير"، وهو ما فعله أيضًا لابورت.

وكان أوتافيو تلقى العديد من العروض السعودية مؤخرًا، على رأسها الدرعية والقادسية.

وانضم أوتافيو لصفوف "العالمي" في صيف 2023، قادمًا من بورتو، مقابل 60 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 84 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 12.‏

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من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي علي الحربي عن السر وراء هذه الخطوة من إدارة النصر، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "كريستيانو رونالدو وجيسوس ما زالا عند قناعاتهما فهما لا يُريدان استمرار لابورت وأوتافيو، ويريدان التعاقد مع لاعب وسط ومُدافع بدلاً عنهما".

وأضاف: "وكيل أعمال لابورت هو من طلب أن يلتحق اللاعب بتدريبات النصر حتى يتم الانتهاء من إجراءات عقده الجديد".

وأشار إلى أن "أوتافيو التحق بالتدريبات بأمر مَن وقع العقد معه، وهذا الأمر مُلزم به نادي النصر، حتى تتم مُخالصة اللاعب وانتقاله إلى ناد آخر، واللاعب قد يلعب كأس السوبر فقط، أو قد يرحل خلال الأيام المقبلة".

وبحسب التقارير، فقد وافق جيسوس على طلب لابورت بالانتظام في التدريبات الجماعية للنصر "حفاظًا على لياقته البدنية".

وأوضحت التقارير أن النجم الإسباني يستعد لإعلان فسخ عقده مع النصر بالتراضي خلال أيام، وسيعود إلى إسبانيا، حيث يعد قريبًا من العودة لفريق أتلتيك بلباو.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس": "حسب ما وصلني، النصر لديه اتفاق مع صفقات للتوقيع معها ودعم للفريق قبل كأس السوبر، لكن عدم وجود المبالغ المالية حالياً جعلت جيسوس يضطر إلى طلب انضمام أوتافيو ولابورت لمعسكر الفريق الحالي".

يذكر أن لابورت انضم للنصر قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2023 مقابل 27.5 مليون يورو، وينتهي عقده بنهاية يونيو 2026.

وخاض الإسباني 69 مباراة مع العالمي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.