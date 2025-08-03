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رياضة

ندبة كبيرة على الجلد.. أثار الجراحة تظهر على كتف بيلينغهام (صورة)

ندبة كبيرة على الجلد.. أثار الجراحة تظهر على كتف بيلينغهام (صورة)
جود بيلينغهامالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 1:23 م

ظهر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا لأول مرة منذ إجرائه جراحة في الكتف ستغيبه مدة طويلة.

وبعد موسم كامل عانى خلاله جود بيلينغهام من آلام الكتف قرر إجراء جراحة، حيث سيغيب مدة 3 أشهر على الأقل.

وبعد الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، أعلن ريال مدريد أن بيلينغهام خضع لجراحة ناجحة.

 

 

آثار الجراحة 

وتداولت حسابات جماهيرية تابعة لنادي ريال مدريد الإسباني صورًا لبيلينغهام اليوم الأحد، حيث ظهر مع بعض المعجبات.

واللافت أن آثار الجراحة ظهرت بوضوح على كتف النجم الإنجليزي، حيث برزت ندبة كبيرة للغاية على الجلد.

ويعد بيلينغهام من أبرز لاعبي ريال مدريد خلال الموسمين الأخيرين منذ انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

 

 

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