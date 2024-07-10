وسط أزمة إدارية كبيرة.. أخبار مفرحة لجماهير الاتحاد السعودي

زف الإعلامي الرياضي محمد البكيري أخبارًا سعيدة لجماهير نادي الاتحاد السعودي، خاصة في ظل الأزمة الإدارية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد بسبب رفضه التدخل في عمله.

وأوضحت التقارير خلال الساعات الماضية أن رئاسة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية تتجه إلى أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا بالتكليف لمدة عام، وعبد العزيز الزيد نائبًا.

من جانبه، قال البكيري عبر حسابه على منصة "إكس": "خاص، يعلن نادي الاتحاد خلال الـ24 ساعة المقبلة عن تعاقده مع محترفين دوليين بارزين، وجهاز فني كبير بعد 48 ساعة مع انطلاقة معسكره الإعدادي للموسم الجديد".

ولم يكشف البكيري عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الاتحاد حاليًّا، ولكن تم ربط اسم النادي بالعديد من اللاعبين العالميين، أمثال كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، والنيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالي.

كما ربطت التقارير نادي الاتحاد باقتراب التعاقد مع مراد ياكين مدرب منتخب سويسرا، لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني غاياردو.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن نادي الاتحاد السعودي طلب من مراد ياكين مدرب منتخب سويسرا سرعة الرد على عرض تدريبه للفريق.

وأوضح التقرير أن الاتحاد ينتظر رد ياكين من أجل اللحاق بمعسكر إعداد الفريق الخارجي تحضيرًا للموسم الجديد.