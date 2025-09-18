راشفورد ليس وحده.. 4 نجوم أثاروا إعجاب جمهور برشلونة أمام نيوكاسل

كتب: نور الدين ميفراني

حقق برشلونة الفوز 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد في بداية مشوار الفريقين بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وفرض المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد نفسه نجما للمباراة، فقد سجل هدفين رائعين قاد بهما الفريق الإسباني للفوز، وحصل على أعلى تقييم بين زملائه (9.5/10).

ولم يكن المهاجم الإنجليزي الوحيد الذي تألق وأثار إعجاب جماهير برشلونة، بل هناك 4 نجوم كانوا في المستوى وقدموا مباراة قوية:

أخبار ذات علاقة كم بلغت سرعة تسديدة راشفورد في هدف برشلونة أمام نيوكاسل؟ (فيديو)

الحارس الإسباني خوان غارسيا

منذ انتقاله لبرشلونة الصيف الماضي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده لفريقه إسبانيول برشلونة، كان الحارس الإسباني خوان غارسيا أساسيا في كل المباريات وقدم مستويات رائعة.

وأمام نيوكاسل واصل مستواه الجيد وتصدى لعدة محاولات للفريق الإنجليزي وكان ثاني أفضل لاعبي برشلونة وحصل على تقييم (9/10).

أخبار ذات علاقة ثنائية راشفورد تقود برشلونة للفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المدافع الفرنسي جول كوندي

يعد المدافع الأيمن الفرنسي أحد العناصر التي تحظى بثقة المدرب الألماني هانزي فليك وغالبا ما يقدم مباريات كبيرة، وخلال مباراة نيوكاسل واصل المدافع المتعدد المراكز تألقه وقدم مستوى مميزًا وحصل على تقييم (8.5/10).

الإسباني بيدري

قائد وسط الميدان في برشلونة الذي يتحكم في نسق المباريات وينقل الكرة بسهولة للهجوم النجم بيدري كان أيضا من نجوم المباراة وقدم مستوى مميزًا وحصل على تقييم (8.5/10).

الهولندي فرانكي دي يونغ

كان مرشحا للغياب بسبب الإصابة لكن تعافيه شكّل خبرًا جيدًا للمدرب هانزي فليك، فقد قدم لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ مستوى مميزًا وأسهم في سيطرة برشلونة على وسط الميدان وساعد في الدفاع وحصل على تقييم (8/10).