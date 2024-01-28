"يعتبروننا أمواتًا".. نص خطاب تشافي للاعبي برشلونة

كشف الصحفي الإسباني بجريدة "آس"، خافي ميغيل، كواليس اللقاء الذي جمع تشافي هيرنانديز بلاعبي برشلونة، بعدما أعلن رسميًّا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وخسر برشلونة بنتيجة 5-3 أمام فياريال في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وصرّح تشافي للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أريد إعلان أنني في الـ30 من يونيو المقبل لن أكون مدرب برشلونة".

وقال ميغيل: "تشافي اجتمع مع اللاعبين، اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة وألقى عليهم خطابًا عاطفيًّا".

وأضاف: "تشافي كان على وشك البكاء أكثر من مرة وهو يُلقي الخطاب، وفي نهايته صفق له اللاعبون واحتضنهم واحدًا تلو الآخر".