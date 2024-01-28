"يعتبروننا أمواتًا".. نص خطاب تشافي للاعبي برشلونة
كشف الصحفي الإسباني بجريدة "آس"، خافي ميغيل، كواليس اللقاء الذي جمع تشافي هيرنانديز بلاعبي برشلونة، بعدما أعلن رسميًّا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وخسر برشلونة بنتيجة 5-3 أمام فياريال في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.
وصرّح تشافي للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أريد إعلان أنني في الـ30 من يونيو المقبل لن أكون مدرب برشلونة".
وقال ميغيل: "تشافي اجتمع مع اللاعبين، اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة وألقى عليهم خطابًا عاطفيًّا".
وأضاف: "تشافي كان على وشك البكاء أكثر من مرة وهو يُلقي الخطاب، وفي نهايته صفق له اللاعبون واحتضنهم واحدًا تلو الآخر".
وعن أبرز ما قاله تشافي في خطابه، أوضح: (في البداية، أعتذر عن الطريقة المتسرعة التي تم بها التعامل مع كل شيء، أنا آسف لأنكم اكتشفتم الأمر بهذه الطريقة، لكنه شيء كان بداخلي لفترة طويلة ولم أستطع الانتظار، أعتقد بصدق أنه الأفضل للجميع؛ بالنسبة لي، لأنني تحررت من العبء، ومن أجلكم، لأنكم ستتمكنون من اللعب دون الكثير من الضغط، أشكر لكم التزامكم وجهدكم، نحن عائلة، لا يزال هناك وقت لصنع التاريخ، وأعتقد اعتقادًا راسخا أننا قادرون على قلب الطاولة ومفاجأة أولئك الذين يعتبروننا أمواتًا بالفعل".
يذكر أن تشافي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وخلال تلك المدة قاد الفريق الكتالوني في 122 مباراة، وحقق 76 فوزًا و20 تعادلًا و25 هزيمة.
وتوج تشافي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-23 والسوبر الإسباني.
وبخسارة الأمس يتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط، حيث يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.