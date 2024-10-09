تغييرات عاصفة في الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تغييرات عاصفة مقبلة بشركة الكرة بالنادي الأهلي المصري.

وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس": "ما زال الأهلي في عملية بناء هيكل جديد، وهناك تغيير بنسبة 99% في إدارة شركة الكرة بالنادي، وسيحدث تغيير كبير في عدد من الكوادر خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف التقرير: "الأهلي يتجه للتغير حال شعر أن المرحلة تحتاج لهذا الأمر، والقصة ليس لها علاقة بخسارة مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا بالسعودية".

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من جانبه، أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم تقدمه باستقالته من منصبه وعرض الاستقالة على اللجنة العمومية للنادي.

وتقام الجمعية العمومية لشركات الأهلي الأربعة في الـ14 أكتوبر الجاري، وهم شركات: "الأهلي لكرة القدم، وشركة المنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي".

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: سأتقدم باستقالتي من رئاسة شركة الكرة لعرضها على الجمعية العمومية يوم الـ14 من أكتوبر، لم نكن نتقاضى أي رواتب، وفخور برغبة في الاستفادة من خدماتي وأنا في هذا العمر".

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات مهمة عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية الحالية، حيث يلتقي الفريق الأحمر مع سيراميكا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.

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كما ينتظر الأهلي مواجهة قوية ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، ستقام يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.