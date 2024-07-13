شهدت الأسابيع الماضية الكثير من المقارنات بين بطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية بشكل مبالغ فيه في بعض الأحيان، فمشجعو المنتخبات اللاتينية يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إثبات أن قارتهم أقوى، وهؤلاء محبو الكرة الأوروبية يفعلون المثل.

ذلك الصراع متأجج بالفعل بسبب تصريحات متبادلة بين نجوم تلك البطولة منذ سنوات، عندما بدأ كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، ذلك الحديث وتلك المقارنة، مؤكدًا أن الكرة في أمريكا الجنوبية ليست صعبة، فجاءه الرد من عدة نجوم هناك.

اشتعل مؤخرًا ذلك الصراع مجددا بسبب خوض البطولتين في الوقت نفسه، ونقلت إحداهما تلفزيونيًا في المنطقة العربية والأخرى تم تجاهلها بشكل تام.

لكن لحسم جدل أفضلية كل بطولة، دعونا نقدم مقترحًا قد يكون بداية للخلاص من صداع المقارنات، وقد يكون بابًا لمن أجل حسم الجدل بشأن المنتخبات الأفضل.

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نقاط ضعف أمريكا الجنوبية

واحدة من أبرز نقاط ضعف أمريكا الجنوبية وبطولتها القارية هو قلة عدد المنتخبات المتاحة من أجل المشاركة وصعود كل فرق القارة على نحو تلقائي للبطولة.

فرق مثل بيرو وباراغواي وبوليفيا وفنزويلا تصعد بشكل تلقائي؛ ما يجعل مستوى البطولة ضعيفاً للغاية في الكثير من المراحل المبكرة.

وفي المرات التي تنضم إليها فرق من أمريكا الشمالية والوسطى قد يكون الوضع أسوأ، في ظل المستوى المتردي للفرق في ذلك الجانب من العالم.

نقاط ضعف كأس الأمم الأوروبية

واحدة أيضًا من نقاط ضعف كأس الأمم الأوروبية هو رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 24 فريقًا، في حين أن قارة أوروبا لا تملك ذلك العدد الكبير من المنتخبات القوية التي تسمح باستمرار اليورو كأقوى بطولات العالم.

سابقًا عندما كانت البطولة تقتصر على 16 فريقًا كان نادرًا ما تجد مباراة سهلة بداية من الأدوار الإقصائية، لكن الآن وكما شاهد الجميع، النمسا لعبت ضد تركيا، والبرتغال لم تجد خصمًا قويًا فلعبت ضد سوفينيا، أما إسبانيا فكان خصمها هو المنتخب الجورجي وهولندا كانت في نزهة ضد رومانيا، والأمر بالمثل بالنسبة لإنجلترا ضد سلوفاكيا.

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بطولة واحدة تجمع الكل

قد تكون بطولة مجمعة بين أفضل فرق أمريكا الجنوبية وأوروبا هي الحل من أجل حسم الجدل المتعلق بأفضلية كل بطولة، وفي الوقت نفسه لإنهاء أزمات وجود فرق ضعيفة في بطولتي القارتين الشهيرتين.

لو أقيمت بطولة تضم مثلًا ثمانية فرق أوروبية بوجود إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا، وأربعة فرق من أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وكولومبيا لتتنافس فيما بينها سيكون لدينا بطولة بين الـ 12 فريقًا الأقوى في القارتين.

ستكون مواجهات قوية ومباشرة بين فرق أمريكا الجنوبية وأوروبا وستكون حاسمة في تحديد أفضلية أي قارة على الأخرى، لكن الأهم أنها ستكون ممتعة وسيستفيد منها المشاهد كثيرًا.

لو تم تنظيم دور مجموعات قد تكون إحدى تلك المجموعات تضم ستة فرق مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين والبرازيل، كل هؤلاء سيلعبون ضد بعضهم البعض.

أو في سيناريو آخر تتكون فيه المجموعة من أربعة فقط قد تلعب فيه الأرجنتين ضد البرتغال وإنجلترا وإسبانيا في مجموعة واحدة، والبرازيل ضد إيطاليا وهولندا وألمانيا.