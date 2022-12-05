تاليسكا يضع إعجابا لمشجع يطالب بمنحه الجنسية السعودية

وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، لكنه ودع من الدور الأول رغم الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى.

وسجل لاعبو المنتخب السعودي 3 أهداف فقط، بواقع هدفين على الأرجنتين، في الفوز 2/1، وهدف على بولندا.

وبعد الفوز 2/1 على الأرجنتين في الجولة الأولى خسر الأخضر 0/2 أمام بولندا، و1/2 أمام المكسيك.