تاليسكا يضع إعجابا لمشجع يطالب بمنحه الجنسية السعودية
وضع المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا نجم نادي النصر السعودي "إعجابا" على منشور لمشجع طالب بمنحه الجنسية السعودية.
وكتب حساب باسم "فيصل" عبر "تويتر": "أعطوا الجنسية تاليسكا علشان 2026 إذا تأهل المنتخب يكون عندنا لاعب يشوت فاولات وبلنتيات ونأخذ كأس العالم".
وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، لكنه ودع من الدور الأول رغم الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى.
وسجل لاعبو المنتخب السعودي 3 أهداف فقط، بواقع هدفين على الأرجنتين، في الفوز 2/1، وهدف على بولندا.
وبعد الفوز 2/1 على الأرجنتين في الجولة الأولى خسر الأخضر 0/2 أمام بولندا، و1/2 أمام المكسيك.
وانتقل تاليسكا، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، للنصر في مايو 2021، وسجل الموسم الماضي 20 هدفا في الدوري السعودي واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف أوديون إيغالو.
أما الموسم الحالي فسجل تاليسكا 5 أهداف بعد 8 جولات، ويتأخر بهدف عن المتصدر كارلوس جونيور لاعب الشباب.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن تاليسكا لم يسبق أن لعب مع منتخب البرازيل الأول، في حين لعب 4 مباريات لمنتخب البرازيل تحت 23 عاما، و5 مباريات مع منتخب تحت 20 عاما.