أول أهداف كيليان مبابي بالرقم 10 مع ريال مدريد  (فيديو)

كيليان مبابي نجم ريال مدريدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 6:34 م

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي أول أهدافه بعد ارتداء القميص رقم 10 مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

ويخوض ريال مدريد مواجهة ودية مساء اليوم الثلاثاء ضد تيرول النمساوي تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

 وأحرز البرازيلي إيدير ميليتاو هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر المباراة قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 13 بصناعة زميله أردا غولر.

ونجح مبابي في تسجيل أول أهدافه بالقميص رقم 10 قبل أن يضاعف رصيده بهدف ثالث لصالح ريال مدريد وثانٍ له بشكل شخصي في الدقيقة 59.

وكان مبابي قد حصل على القميص رقم 10 عقب رحيل القائد الكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف ريال مدريد عقب كأس العالم للأندية في شهر يوليو الماضي.

 وارتدى النجم الفرنسي القيمص رقم 9 في الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف الدوري الإسباني.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

 ويستعد ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو لخوض منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

ويفتتح ريال مدريد مشواره ضد أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري في الجولة الأولى.

