مورينيو يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، التعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم المقبل.

ويستعد مورينيو لخوض موسمه الثاني مع فنربخشة باحثاً عن تحقيق الألقاب مع العملاق التركي بعد موسم أول مخيب للآمال لم يتوج خلاله بأي بطولة.

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وتعاقد فنربخشة في الانتقالات الصيفية الجارية مع البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن وولفرهامبتون الإنجليزي والكولومبي جون دوران مهاجم النصر السعودي بخلاف تفعيل بند شراء المغربي سفيان أمرابط والسلوفاكي ميلان سكرينار.

ويرغب مورينيو في الحصول على خدمات اللاعب المغربي براهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

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وكشف تقرير نشره موقع football Espana عن تواصل مورينيو بشكل شخصي مع اللاعب المغربي الموهوب من أجل إقناعه بالقدوم إلى الدوري التركي وارتداء قميص فنربخشة.

وتخرج براهيم دياز صاحب الـ 25 عاماً من أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2018 ثم رحل إلى ريال مدريد في شهر يناير 2019.

ولعب دياز معاراً مع ميلان الإيطالي خلال الفترة بين 2020 إلى 2023 قبل العودة إلى ريال مدريد.

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وينتهي عقد اللاعب الموهوب في يونيو 2027 وسط أنباء قوية حول رغبة ريال مدريد في تمديد عقده.

ولعب دياز 121 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 20 هدفاً وصنع مثلها.