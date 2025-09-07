القمر أحمر.. خبيرة التارو تصدم عمرو أديب بسبب فوز الزمالك بالدوري (فيديو)

توقعت بسنت يوسف خبيرة التارو هوية الفائز بلقب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم.

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤالاً لخبيرة التارو بسنت يوسف والتي ردت قائلة:" الزمالك نجمه يصعد، ولكن الأهلي حديد".

أخبار ذات علاقة خسارة الأهلي والزمالك.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة

ورد أديب قائلاً:" القمر نفسه تحول للون الأحمر" في إشارة إلى الخسوف الكلي للقمر وهي الظاهرة الفلكية التي يترقبها العالم.

هل الزمالك هياخد الدوري السنة دي من الاهلي؟ .. رد صادم من بسنت يوسف خبيرة التاروو مجاناً على شاهد برنامج #الحكاية يعرض... Posted by ‎MBC مصر‎ on Saturday, September 6, 2025

ويعد عمرو أديب أحد أبرز مشجعي نادي الزمالك وهو ما أعلنه خلال أكثر من مناسبة.

وجمع الزمالك 10 نقاط من 5 جولات في الدوري هذا الموسم بعد أن فاز على مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا وفاركو وتعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وفي المقابل، جمع الأهلي 5 نقاط بعد أن فاز على فاركو كما تعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وخسر أمام بيراميدز.

أخبار ذات علاقة تخسروا ومعاكم زيزو؟.. تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الأهلي (فيديو)

ويتصدر جدول ترتيب الدوري فريق المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي.

ويلتقي الزمالك في الجولة السادسة للدوري ضد المصري البورسعيدي كما يلعب الأهلي أمام مضيفه إنبي.