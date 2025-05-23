رونالدو يلتهم ميسي في سباق 100 متر.. شاهد الفيديو المثير

يظل الصراع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أحد العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم بعد أن لمع الثنائي المخضرم لسنوات، وحققا إنجازات تاريخية وتنافسا على لقب الأفضل في عالم الساحرة المستديرة.

وينشط حاليًا رونالدو في صفوف النصر السعودي، كما يلعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى مدار أعوام طويلة تنافس رونالدو وميسي، سواء في فترة لعبهما في الدوري الإسباني بعد أن ارتدى رونالدو قميص ريال مدريد بينما لعب ميسي لسنوات مع برشلونة أو حتى خارج الليغا.

أخبار ذات علاقة "الرجل الغامض" يقرب كريستيانو رونالدو من الوداد المغربي

الصراع التاريخي بين رونالدو وميسي دفع بعضهم لإقحام هذه المنافسة في تصميم مثير بمقطع فيديو يشهد محاكاة ثلاثية الأبعاد لسباق 100 متر للركض بين رونالدو وميسي بحسب شبكة GIVE ME SPORT.

ونال مقطع الفيديو لسباق تخيلي بين رونالدو وميسي تفاعلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب هذا الفيديو فإن رونالدو أنهى السباق خلال 11.15 ثانية متفوقًا على ميسي الذي قطع هذا السباق خلال 11.95 ثانية.

وتميز رونالدو خلال مسيرته بالقوة البدنية، بجانب سرعته داخل المستطيل الأخضر، وهو ما جعله يفوز بهذا السباق التخيلي.