رسميًا.. برشلونة خارج كأس العالم للأندية 2025 وأتلتيكو يتأهل
المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو لسان حال فريق برشلونة بعدما تأكد بشكل رسمي غيابه عن منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة.
وجاء ذلك بعدما ودع البارسا دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.
وكان على برشلونة أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خروج أتلتيكو مدريد من نفس الدور على يد بروسيا دورتموند (5-4) في مجموع المباراتين.
وكان أتلتيكو متقدما بفارق 6 نقاط على برشلونة (77 مقابل 71) وفقا لنتائج الفريقين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
هذا الأمر يعني مشاركة أتلتيكو مدريد كثاني فريق إسباني، في المونديال، خلف ريال مدريد.
وبات أتلتيكو هو الفريق الـ 22 الذي ضمن مشاركته في البطولة من أصل 32 فريقا من المفترض أن يشاركوا.
وضمنت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وبورتو وبنفيكا المشاركة في البطولة التي ستقام في 2025.