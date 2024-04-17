رسميًا.. برشلونة خارج كأس العالم للأندية 2025 وأتلتيكو يتأهل

المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو لسان حال فريق برشلونة بعدما تأكد بشكل رسمي غيابه عن منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة.

وجاء ذلك بعدما ودع البارسا دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.