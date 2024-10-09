‏استبعاد ديلان برون من معسكر منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الإصابة حرمت ديلان برون من مواصلة المعسكر التحضيري للمنتخب لمواجهة جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الاتحاد التونسي على "فيسبوك": "أثبتت الفحوصات والكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب ديلان برون بتونس صباح اليوم، تعرضه للإصابة وعدم جاهزيته للبقاء مع المجموعة وبالتالي فإنه سيغادر المعسكر".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب عدم تعويض اللاعب في التشكيلة "متمنيًا الشفاء العاجل والعودة السريعة للاعب".

وكانت تونس استدعت، أمس الثلاثاء، مدافع الترجي محمد أمين بن حميدة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الحالي بعد أن أثبتت الفحوصات تعرض علي العابدي لإصابة ستمنعه من اللعب في اللقاء الأول في انتظار تطور حالته الصحية لمعرفة قدرته على المشاركة في اللقاء الثاني.

كما أعلن الاتحاد التونسي غياب علي يوسف عن المعسكر "لأسباب طارئة".

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وكان منتخب تونس قد بدأ يوم الاثنين الماضي، معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة جزر القمر في غياب إلياس سعد الذي تعرض للإصابة خلال خسارة فريقه سانت باولي أمام ماينتس في الدوري الألماني.

وقال الاتحاد التونسي، إن سعد تعرض لإصابة بقطع في رباط كاحل القدم خلال خسارة فريقه 3-صفر على ملعبه ليغيب على معسكر المنتخب الوطني ومباراتي جزر القمر.

وسيلتقي منتخب تونس مع جزر القمر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس يوم الجمعة المقبل، ثم بعدها بأربعة أيام في أبيدجان.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين، فيما تأتي جزر القمر في المركز الثاني بنقطتين ثم جامبيا ومدغشقر ولكل منهما نقطة واحدة.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي يستضيفها المغرب العام المقبل.