"رقم استثنائي" يكشف "سطوة" جيسوس والهلال

يقدم الهلال السعودي، حتى الآن، موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، والذي فاز الموسم الماضي رفقة "الزعيم" بعدة بطولات على المستوى المحلي.

تلك البداية الرائعة في الموسم الجاري شملت الفوز بكأس السوبر السعودي، وكل مباريات دوري روشن التي خاضها، حتى الآن، والفوز بمواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة كلها والمواجهة الوحيدة التي أقيمت في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تلك كلها أرقام رائعة وعظيمة، ولكنها لا تعبر بالشكل الكافي عن وضع الهلال تحت قيادة جيسوس، الذي استطاع خلال ولايته الثانية مع "الزعيم" أن يحقق الأرقام الرائعة.

رقم استثنائي

يملك جورجي جيسوس رقمًا تاريخيًا في ولايته الثانية بصفوف الهلال حتى اللحظة الحالية، لم يسبق حتى أن حققه في ولايته الأولى.

خاض الهلال مع جيسوس في الولاية الثانية 64 مباراة في البطولات كلها، وحقق نسبة انتصارات خرافية بواقع 59 مباراة نسبتهم كانت 92% من إجمالي المباريات التي خاضها.

وبعيدًا عن عدد الانتصارات فلم يخسر سوى مباراة واحدة فقط كانت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتعادل في أربع مباريات، ليكون معدل جمع النقاط الخاص بجيسوس مع الهلال في الولاية الثانية هو 2.83 نقطة في المباراة الواحدة، وهو رقم كبير للغاية لم يحققه أبرز نجوم التدريب حول العالم.

تمتد أرقام جيسوس الرائعة في ولايته الثانية إلى عدد الأهداف المسجلة والمتلقاة، إذ سجل الهلال معه 187 هدفًا في 59 مباراة، أي أكثر من ثلاثة أهداف في كل مواجهة.

كذلك لم يتلق الفريق في وجود جيسوس أكثر من 49 هدفًا في 59 مباراة أي بنسبة أقل من هدف في كل مباراة.

هؤلاء تفوق عليهم جيسوس

بمقارنة بسيطة بين الفترة الثانية لجيسوس وأكبر مدربي العالم، سنجد أن مدرب الهلال يتفوق بشكل واضح.

فكانت مثلًا أنجح فترات بيب غوارديولا رفقة فريق بايرن ميونخ، وحقق معهم معدل 2.41 نقطة في كل مباراة، مقابل 2.36 له مع برشلونة.

ومر جوزيه مورينيو بأفضل فترات مسيرته في مواجهة غوارديولا عندما كان يدرب ريال مدريد، إذ حصد 2.3 نقطة من كل مباراة.

هناك أيضًا كارلو أنشيلوتي صاحب الـ 2.36 نقطة في ولايته الأولى مع ريال مدريد، وزين الدين زيدان الذي نال المعدل نفسه في ولايته الأولى هو الآخر، ولويس إنريكي صاحب الـ 2.41 نقطة.

حتى كونتي في صفوف يوفنتوس لم يفعل ذلك واكتفى بـ 2.44 نقطة.

لنأخذ الأمثلة إلى أماكن المنافسة فيها أقل، مثل الدوري الألماني وما فعله يوب هاينكس عندما حقق 2.49 نقطة في كل مباراة من أصل 41 مواجهة، أو مانويل جوزيه مع الأهلي المصري، والذي حقق 2.33 نقطة.

نقطة في كل لقاء بولايته الثانية

هناك أيضًا حقبة السير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد التي حقق فيها 2.16 نقطة كل مباراة.

أما في الهلال نفسه والدوري السعودي لا يقترب من جيسوس سوى قلة قليلة على رأسهم غابرييل كالديرون صاحب الـ 2.34 نقطة في صفوف الهلال، بالإضافة إلى جيسوس نفسه الذي نال 2.48 نقطة في ولايته الأولى، وإيريك غيريتس صاحب الـ 2.56 نقطة.