الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو
يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره سيلتا فيغو الإسباني في مباراة ودية تقام، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ألغارفي"، المقام عليه معسكر "العالمي" في البرتغال.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد جاهزيته لخوض المباراة من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، بنشره صورة مساء الأحد، علق عليها قائلًا: "أراكم غدًا".
كما ينتظر أن يشارك أيضًا لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الوافد هذا الصيف من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.
وتعد هذه المباراة الودية الثالثة للنصر في معسكره الإعدادي للموسم الجديد لدوري روشن السعودي.
وكانت البداية في مواجهة نادي ألفيرسا والفوز عليه بهدفين دون رد، قبل الانتصار على نادي فارنزي بخسمة أهدافٍ مقابل هدف في اللقاء الثاني.
وكان النصر قد أنهى الموسم المنصرم بالمركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، وسيشارك في دوري أبطال آسيا في نسختها المقبلة، فيما ينتظر المشاركة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي وقع فيها بمجموعة قوية بجانب الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتقام المباراة، مساء الإثنين، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة SSC Sport 1.