الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره سيلتا فيغو الإسباني في مباراة ودية تقام، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ألغارفي"، المقام عليه معسكر "العالمي" في البرتغال.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد جاهزيته لخوض المباراة من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، بنشره صورة مساء الأحد، علق عليها قائلًا: "أراكم غدًا".

كما ينتظر أن يشارك أيضًا لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الوافد هذا الصيف من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.