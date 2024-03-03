مودريتش يفاجئ الجميع بمنشوره بعد أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا (صورة)
فاجأ لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الجميع بتعليقه عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإسباني.
ورغم الجدل الذي أثير عقب المباراة بسبب الحكم خيل مانزانو وصافرته التي أطلقها لحظة تسجيل جود بيلينغهام هدفا ثالثًا للميرنغي، فإن مودريتش تجنب كل هذا وفضل توجيه كلمة تعاطف مع الغيني مختار دياخابي، لاعب فالنسيا، الذي تعرَّض لإصابة قوية خلال التحام مع تشواميني، نجم ريال مدريد.
وسقط تشواميني على دياخابي وبالتحديد على ركبة لاعب فالنسيا، ليثير الذعر بين لاعبي الفريقين وجماهير الملعب.
وهرع لاعبو الفريقين نحو دياخابي، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لإنقاذه، حيث تم حمله على نقالة، فيما بدت إصابته خطيرة.
وقال مودريتش في تعليقه عبر حسابه على منصة "إكس": "نأمل أن يتعافى دياخابي سريعًا".
ووجه تشواميني بدوره اعتذارًا للاعب الغيني، قائلًا عبر منصة "إكس": "آسف حقًّا لِما حدث وأتمنى لك الشفاء العاجل".
وانتهت المواجهة بالتعادل (2-2)، إذ أحرز هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك هدفي فالنسيا، في الدقيقتين الـ27 والـ30، بينما سجل لريال مدريد مهاجمه فينيسيوس جونيور "ثنائية"، في الدقيقتين الـ45 والـ76.
وبهذا التعادل، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليغا، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثامن.