مودريتش يفاجئ الجميع بمنشوره بعد أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا (صورة)

فاجأ لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الجميع بتعليقه عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

ورغم الجدل الذي أثير عقب المباراة بسبب الحكم خيل مانزانو وصافرته التي أطلقها لحظة تسجيل جود بيلينغهام هدفا ثالثًا للميرنغي، فإن مودريتش تجنب كل هذا وفضل توجيه كلمة تعاطف مع الغيني مختار دياخابي، لاعب فالنسيا، الذي تعرَّض لإصابة قوية خلال التحام مع تشواميني، نجم ريال مدريد.