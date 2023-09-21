سبب استبعاد سيف الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز

ولم يتخيل الزمالك بداية أصعب من مواجهة بيراميدز في الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد صدمة في أفريقيا، حيث تعرض الزمالك لهزيمة محرجة 2-صفر أمام أرتا سولار ممثل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استبعاد سيف الدين الجزيري من مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، لأسباب فنية.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز" إن أوسوريو مدرب الزمالك، اكتشف أن سيف الجزيري بعيد عن التركيز في التدريبات بعد شكواه ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف: "المدرب الكولومبي فضل استبعاد الجزيري بسبب عدم تركيزه، والاعتماد على زميله ناصر منسي".

ويغيب أيضًا عن قائمة الزمالك كل من: أحمد فتوح، ومحمود حمدي "الونش"، للإصابة، وأحمد سيد زيزو، وحاتم سكر للإيقاف، وعبدالله جمعة، وسيف الدين الجزيري، لأسباب فنية.