سبب استبعاد سيف الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق الأبيض، التي ستواجه بيراميدز في مستهل مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ولم يتخيل الزمالك بداية أصعب من مواجهة بيراميدز في الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد صدمة في أفريقيا، حيث تعرض الزمالك لهزيمة محرجة 2-صفر أمام أرتا سولار ممثل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية.
ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى جولات الدوري المصري الممتاز.
وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استبعاد سيف الدين الجزيري من مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، لأسباب فنية.
وقال مصدر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز" إن أوسوريو مدرب الزمالك، اكتشف أن سيف الجزيري بعيد عن التركيز في التدريبات بعد شكواه ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة.
وأضاف: "المدرب الكولومبي فضل استبعاد الجزيري بسبب عدم تركيزه، والاعتماد على زميله ناصر منسي".
ويغيب أيضًا عن قائمة الزمالك كل من: أحمد فتوح، ومحمود حمدي "الونش"، للإصابة، وأحمد سيد زيزو، وحاتم سكر للإيقاف، وعبدالله جمعة، وسيف الدين الجزيري، لأسباب فنية.
يذكر أن الزمالك يدخل النسخة الحالية للدوري المصري، بعد احتلال المركز الثالث في الموسم الماضي، فبعد التتويج بلقب الدوري في عامين متتاليين عاش الزمالك موسمًا كارثيًا على كل المستويات، وبات مهددًا بنفس المصير في الموسم الجديد.
وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز وسط مشاكل مالية وإدارية عديدة، ولم يتمكن من ضم أي لاعب جديد بسبب إيقاف القيد.
وجاءت الهزيمة من أرتا سولار المغمور لتزيد الشعور بالإحباط بالنادي المثقل بالديون، والذي ينتظر انتخاب مجلس إدارة جديد.
ويبدو بيراميدز، المستقر ماليًا، والذي يملك تشكيلة متكاملة، جاهزًا لبداية مظفرة، يوم الخميس، ليكرر مساعيه للتتويج باللقب لأول مرة.
وعزز بيراميدز صفوفه بضم ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، بجانب ثلاثي فيوتشر: محمد رضا (بوبو)، ومحمود مرعي، ومهند لاشين، وفعَّل شراء مصطفى فتحي، وتعاقد مع فيستون مايلي مهاجم الكونغو الديمقراطية.