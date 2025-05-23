شروط وراتب لامين يامال في العقد الجديد مع برشلونة

حدّد أيقونة نادي برشلونة لامين يامال شروطه لتمديد عقده مع الفريق بحسب ما أوردته تقارير قريبة من النادي اليوم الجمعة.

ووفقا لما أورده الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين نيكولا شيرا، ينتظر أن يتمّ لامين يامال، الذي قدم موسما مذهلا مع برشلونة رغم الفشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، اتفاقه مع إدارة النادي للتوقيع على عقده الجديد.

وقال نيكولا شيرا إن أول الشروط الواردة في العقد الجديد للامين يامال مع برشلونة تتعلق بمدة التعاقد، إذ سيستمر ارتباطه مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2030.

‏وبجانب ذلك، تم تحديد راتب النجم البالغ من العمر 17 عاما بما يناهز 9 ملايين يورو سنويًا في عامه الأول بعد التمديد، أي بداية من موسم 2026 ـ 2027، على أن يرتفع الراتب تباعا ليصل إلى 18 مليون يورو سنويًا في موسمه الأخير (2029 ـ 2030).

وكشف ‏نيكولا شيرا، أن الطرفين ينتظران فقط التوافق على تلك الشروط ليوقع بطل أوروبا مع المنتخب الإسباني 2024، عقده الجديد مع بطل الدوري الإسباني.

وخاض لامين يامال، الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2026، مشوارا كرويا ملهما بالفعل في الموسم الجاري إذ قاد برشلونة لثلاثة ألقاب كبرى وهي الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر.

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وفي المقابل، توقفت مسيرة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا عند نصف النهائي بعد مباراتين تاريخيتين ضد إنتر ميلان (3 ـ 3) ثم (4 ـ 3) بعد تمديد الوقت.

وأحرز يامال، سليل أكاديمية لاماسيا الشهيرة، 18 هدفا وصنع 21 هدفا آخر في 54 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات هذا الموسم.