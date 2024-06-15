الموعد والقنوات الناقلة والمعلق لمباراة إسبانيا وكرواتيا

يبدأ منتخب إسبانيا مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مساء اليوم السبت، بمواجهة كرواتيا، على "الملعب الأولمبي".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك إيطاليا وألبانيا.

وانطلقت مساء أمس الجمعة منافسات "يورو 2024"، حيث فاز منتخب ألمانيا على نظيره إسكتلندا بنتيجة 5-1.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة المكانة التي كان عليها حين أحرز ثلاثية كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

وأنهى المنتخب الإسباني استعداداته لخوض البطولة، بأفضل طريقة من خلال فوزه الودي الكبير على أيرلندا الشمالية 5-1.