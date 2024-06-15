الموعد والقنوات الناقلة والمعلق لمباراة إسبانيا وكرواتيا
يبدأ منتخب إسبانيا مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مساء اليوم السبت، بمواجهة كرواتيا، على "الملعب الأولمبي".
ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك إيطاليا وألبانيا.
وانطلقت مساء أمس الجمعة منافسات "يورو 2024"، حيث فاز منتخب ألمانيا على نظيره إسكتلندا بنتيجة 5-1.
ويسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة المكانة التي كان عليها حين أحرز ثلاثية كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.
وأنهى المنتخب الإسباني استعداداته لخوض البطولة، بأفضل طريقة من خلال فوزه الودي الكبير على أيرلندا الشمالية 5-1.
وتأهل منتخب إسبانيا إلى البطولة، بعد تصدر مجموعته في التصفيات بالفوز في 7 مباريات والخسارة في واحدة، وسجل 25 هدفا واستقبل 5.
بينما تأهل منتخب كرواتيا كوصيف لمنتخب تركيا في المجموعة الرابعة وخلال 8 مباريات جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل مرة وخسارة مرتين، وسجل 13 هدفا واستقبل 4 أهداف.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتقام مباراة إسبانيا وكرواتيا، مساء اليوم، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، ويعلق على أحداثها عصام الشوالي.