رسميًا.. بنفيكا البرتغالي يعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيوالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، تعيين المدرب المخضرم جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال روي كوستا رئيس بنفيكا إن جوزيه مورينيو بات مدرباً جديدا في ولاية ثانية.

وبدأ مدرب تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان السابق، مسيرته التدريبية في بنفيكا.

ورحل مورينيو عن فنربخشة، في شهر أغسطس الماضي، حيث كان الفريق التركي آخر محطاته التدريبية.

وقال مورينيو للصحفيين في مقر تدريبات الفريق بالقرب من لشبونة: "أعد بأن أعيش من أجل بنفيكا، ومن أجل مهمتي".

وأضاف: "أنا لست المهم، بنفيكا هو المهم وجماهير بنفيكا هم المهمون.. أنا هنا في الخدمة".

 

 

