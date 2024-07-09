مرشح جديد لتولي تدريب نادي الاتحاد السعودي

بدأ نادي الاتحاد السعودي، في وضع قائمة مختصرة لأسماء مدربين جدد، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وتوقفت صفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد استقالة لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، ليبدأ الفريق الجداوي رحلة البحث مجددًا عن مدير فني.

ودخل مورات ياكين، مدرب منتخب سويسرا، قائمة المرشحين لقيادة نادي الاتحاد في الموسم الجديد.

وأذاعت قنوات "الكاس" القطرية خبرًا أفاد بأن الاتحاد يدرس بعض الخيارات التدريبية، للتعاقد مع أحدها، بينه مورات ياكين، صاحب الـ49 عامًا.

وسينضم ياكين إلى قائمة من المرشحين لقيادة الاتحاد، وهم هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، وويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا، ولوران بلان.

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وكانت تقارير إخبارية عديدة أكدت أن الاتحاد اتفق مع بيولي، مدرب ميلان السابق، على التعاقد لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو، لكن الصحفي الرياضي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أشار عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ستيفانو بيولي والاتحاد، حتى الآن".

وفقد الاتحاد في موسم 2023 ـ 2024 لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما حلَّ خامسًا في جدول المسابقة.