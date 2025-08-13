سلوك أثار ضجة هائلة.. لماذا تجاهلت والدة رونالدو وشقيقتاه أنباء زواجه؟

كتب: نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، من خلال منشور على إنستغرام، حيث نشرت صورةً لهما وهي تُظهر خاتم خطوبتها، وكتبت تعليقًا على الصورة: "نعم أوافق، في هذا وفي كل حياتي".

لكن المثير للانتباه لدى أغلب المتابعين هو الصمت المطلق لدى النجم البرتغالي وعائلته القريبة حيث لم يُهنئ أي منهم جورجينا رودريغيز ولم يعلقوا على الخبر.

وبعد الخبر نشر كريستيانو رونالدو على صفحاته خبراً ترويجياً لأعماله في زراعة الشعر للمركز الجديد في روما الإيطالية وكتب: "نحن فخورون بشكل لا يصدق بالإعلان عن الموسم الثاني من Insparya Italia ، مع مركز روما الجديد. نريد أن نعتني بصحة شعرك بأقصى قدر من التميز والتفاني!".

وفي الوقت نفسه اختارت عائلة النجم البرتغالي المقربة والدته ماريا دولوريس أفيرو، أختاه كاتيا وإلما دوس سانتوس أفيرو، الصمت المطلق حول الموضوع ولم يهنئوا علناً جورجينا أو يقوموا برد فعل على الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وحدها ابنة أخت رونالدو أليسيا أفيرو علقت على منشور جورجينا، وأعربت عن سعادتها قائلة: "حفل زفاف القرن".

بالنظر إلى الطبيعة المتماسكة للعائلة التي غالباً ما يتم تصويرها في حياتهم العامة، أثار عدم وجود رد فعل عدة أسئلة.

وقد يكون السبب الرئيس للصمت هو محاولة الحفاظ على الخصوصية العائلية أو بقرار من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته.