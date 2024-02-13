رابطة الدوري الإنجليزي تصدق على حصة راتكليف في مانشستر يونايتد

صدقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، على استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من نادي مانشستر يونايتد، بعد أن اجتاز اختبار "الملاك والمديرين" في الرابطة.

وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي، ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان: "تمت الموافقة على استحواذ السير جيم راتكليف على 25% من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، واستثمار 300 مليون دولار في النادي، من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اجتيازه اختبار الملاك والمديرين".