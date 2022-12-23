أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول
تقدم إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي بهدف لصالح فريقه في شباك ليفربول، خلال مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وأحرز هالاند هدف السيتي الأول في الدقيقة العاشرة، بعد أن قابل عرضية زميله لقدمه مباشرة في الشباك.
ونجح كارفاليو في إدراك هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة.
تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بعد تخطيه عقبة تشيلسي في دور الـ32 بنتيجة 2/0.
وصعد ليفربول بعد تخطيه عقبة ديربي كاونتي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي.
وفاز ليفربول بآخر لقاء ضد مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، يوم 16 أكتوبر الماضي، في الدوري الإنجليزي.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الرابطة يوم 27 فبراير 2016 في دور الثمانية وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 1-1.