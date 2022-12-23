أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تقدم إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي بهدف لصالح فريقه في شباك ليفربول، خلال مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأحرز هالاند هدف السيتي الأول في الدقيقة العاشرة، بعد أن قابل عرضية زميله لقدمه مباشرة في الشباك.

ونجح كارفاليو في إدراك هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة.