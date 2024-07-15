سخرية من مبابي وهالاند.. لقطات مثيرة في احتفالات إسبانيا بـ"يورو 2024" (فيديو)

شهدت احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مساء الاثنين لقطات مثيرة خطفت الأنظار من متابعي ومشجعي الساحرة المستديرة حول العالم.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 ليحسم نسخة يورو 2024.

وأقام المنتخب الإسباني احتفالية ضخمة للاعبيه بحضور جماهيري مكثف، وظهر خلاله نجوم "لا روخا" وهم في حالة سعادة غامرة.

وكانت أبرز اللقطات المثيرة للجدل في احتفالية منتخب إسبانيا هتاف اللاعب مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي بأغنية جماهيرية معروفة له تسخر من إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأمسك كوكوريلا الميكروفون مطالبًا زملاءه بالصمت قبل أن يردد كلمات الأغنية التي تسخر كلماتها من هالاند.

وقال لاعب إسبانيا "هالاند يرتجف؛ لأن كوكوريلا قادم" بينما ردد معه كلمات الأغنية رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم لاروخا وزميل هالاند في مانشستر سيتي.

وشهدت احتفالية إسبانيا أيضًا واقعة مثيرة أثناء تقديم خيسوس نافاس لاعب المنتخب بعدما هتف اللاعبون بشكل جماعي باسم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثًا إلى ريال مدريد إشارة إلى نجاح نافاس في مراقبة مبابي خلال لقاء المنتخبين في نصف نهائي اليورو الذي حسمه الإسبان بنتيجة 2-1.

وردد أيضًا ألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا اسم جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ منتخب ألمانيا على هامش تقديمه لزميله داني كارفخال في الاحتفالات إشارة إلى نجاح الأخير في رقابة موسيالا خلال مباراة المنتخبين في ربع النهائي، وفاز بها منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1.

وسرق الثنائي نيكو ويليامز ولامين يامال الأضواء بالقيام برقصتهما الشهيرة خلال الاحتفالية الجماهيرية.