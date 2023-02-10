الدوري الإنجليزي الممتاز يتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا زلزال تركيا وسوريا

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفاد الرئيس التركي أردوغان، اليوم الجمعة، بارتفاع وفيات الزلزال إلى 19 ألفا و388 والمصابين إلى 77 ألفا و711 وفق أحدث حصيلة.