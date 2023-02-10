الدوري الإنجليزي الممتاز يتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا زلزال تركيا وسوريا
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنها ستتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا.
وقالت الرابطة في بيان: "الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بحزن بالغ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة الألوف".
وأضافت: "ستقدم الرابطة تبرعا قيمته مليون جنيه إسترليني لصندوق الطوارئ والكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين".
وسيرتدي اللاعبون والحكام شارات سوداء في الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي.
وتبرع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ومؤسسة دعم الأطفال التابعة له بمبلغ 200 ألف يورو مبدئيا للمساعدة في جهود الإغاثة الإنسانية في تركيا وسوريا.
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأفاد الرئيس التركي أردوغان، اليوم الجمعة، بارتفاع وفيات الزلزال إلى 19 ألفا و388 والمصابين إلى 77 ألفا و711 وفق أحدث حصيلة.