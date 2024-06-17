يورو 2024.. رومانيا تفاجئ أوكرانيا بفوز عريض

حققت رومانيا فوزها الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم منذ 24 عامًا بانتصارها 3-صفر على أوكرانيا، في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الخامسة للمسابقة المقامة في ألمانيا اليوم الاثنين.

وصدمت تسديدتان مذهلتان من مدى بعيد في كل شوط من القائد نيكولاي ستانسيو ولاعب الوسط رازفان مارين، منتخب أوكرانيا بقيادة المدرب سيرغي ريبروف الذي سيطر فريقه على أول 20 دقيقة من المباراة.

وافتتح المنتخب الروماني التسجيل في الدقيقة 29 عندما استغل نيوكلاي ستناسيو تمريرة من زميله دينيس مان ليسدد بقوة في شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين معلنًا الهدف الأول لرومانيا.

وفي الشوط الثاني، أرسل رازفان مارين كرة قوية من مسافة بعيدة نسبيًا، لتغالط تسديدته الرائعة الحارس أندريه لونين وتعلن هدفًا ثانيًا للمنتخب الروماني الذي كان الطرف الأكثر جاهزية وذكاء وواقعية.