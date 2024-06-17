يورو 2024.. رومانيا تفاجئ أوكرانيا بفوز عريض
حققت رومانيا فوزها الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم منذ 24 عامًا بانتصارها 3-صفر على أوكرانيا، في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الخامسة للمسابقة المقامة في ألمانيا اليوم الاثنين.
وصدمت تسديدتان مذهلتان من مدى بعيد في كل شوط من القائد نيكولاي ستانسيو ولاعب الوسط رازفان مارين، منتخب أوكرانيا بقيادة المدرب سيرغي ريبروف الذي سيطر فريقه على أول 20 دقيقة من المباراة.
وافتتح المنتخب الروماني التسجيل في الدقيقة 29 عندما استغل نيوكلاي ستناسيو تمريرة من زميله دينيس مان ليسدد بقوة في شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين معلنًا الهدف الأول لرومانيا.
وفي الشوط الثاني، أرسل رازفان مارين كرة قوية من مسافة بعيدة نسبيًا، لتغالط تسديدته الرائعة الحارس أندريه لونين وتعلن هدفًا ثانيًا للمنتخب الروماني الذي كان الطرف الأكثر جاهزية وذكاء وواقعية.
وواصل المنتخب الروماني أداءه المثالي ونجاعته الهجومية؛ ليتمكن دينيس دراغون إثر ضربة ركنية من مغالطة دفاعات أوكرانيا ورفع الحصيلة إلى ثلاثة أهداف دون مقابل، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) لاحتساب الهدف.
وصمد دفاع رومانيا المتماسك لمنع أي عودة لأوكرانيا وحقق الفوز الثاني للبلاد في 17 مباراة في تاريخ بطولة أوروبا، وكان الانتصار الأول على إنجلترا 3-2 في بطولة العام 2000.
وعقب الفوز، تصدر المنتخب الروماني المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط فيما لا تزال أوكرانيا تنتظر المباراة الثانية لتحقيق أولى نقاطها في المسابقة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بلجيكا وسلوفاكيا.