لتعزيز خط الوسط.. برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين

وأوضحت الصحيفة أن صفاته البدنية الرائعة تساعده على أن يكون لاعب خط وسط يتمتع بالكثير من الحركة ويغطي مساحة كبيرة من الملعب على المستوى الدفاعي.

وأشارت إلى أن تدخلاته مذهلة، نظرًا لطوله؛ ما يجعل من الصعب جدًا على المنافسين تجنب ساقيه الطويلتين.

علاوة على ذلك، فهو لاعب يساهم كثيرًا في "اللعب الجوي"، سواء في النزاعات الهوائية في خط الوسط أو في الركلات الثابتة الدفاعية والهجومية.

أزمة برشلونة

وتساءل موقع "فوتبول إسبانيا" عن وضع برشلونة المادي الذي قد يعرقل خططه للتعاقد مع أي من هؤلاء الثلاثة.

وأضاف أن التعاقد مع أي من اللاعبين سيكون مكلفا خاصة أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يتابع الثلاثي.