جيسوس يجهز مفاجأة مدوية للاتحاد السعودي

يجهز البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، مفاجأة مدوية في مواجهة الاتحاد القادمة.

ويلعب النصر ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في هونغ كونغ.

ويطمع النصر في عبور عقبة الاتحاد من أجل التأهل للدور النهائي ومواجهة أحد فريقي القادسية أو الأهلي.

وتولى جيسوس قيادة النصر مؤخراً بعد شهور من رحيله عن صفوف الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن جيسوس استقر على إشراك اللاعب كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني أساسياً أمام الاتحاد حال حسم الصفقة قبل هذه المواجهة.

وأشارت تقارير صحفية إلى توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع النصر لانتقال كومان إلى صفوف الفريق السعودي ومجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويترقب جيسوس حسم صفقة كومان رسمياً خاصة أنه سيكون مفاجأة الفريق في لقاء الاتحاد.

وبدأ كينغسلي كومان صاحب الـ 29 عاماً مشواره مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2017.

ولعب كومان مع بايرن ميونخ 339 مباراة وسجل 72 هدفاً وقدم 71 تمريرة حاسمة.