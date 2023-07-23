وفاة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي إثر تمرين خطير (فيديو)

توفي لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، عن عمر ناهز الـ33 عامًا، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، في بالي، بإندونيسيا، إثر فشله في القيام بتدريب خطير ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن جاستن فيكي، اعتاد حمل الأوزان الثقيلة خلال ممارسة التدريبات، والتمارين، فكان يحمل وزن 210 كغم على الفقرات العنقية، وهو ما تسبب في إصابته القوية، التي أدت لوفاته على الفور.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة وفاة "جاستن"، إذ كان يؤدي تمارين للعضلات الأمامية بمساعدة مدربه الخاص، لكنه فشل في حمل الوزن ليسقط بأكمله على رقبته بشكل قوي.