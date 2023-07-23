وفاة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي إثر تمرين خطير (فيديو)
توفي لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، عن عمر ناهز الـ33 عامًا، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، في بالي، بإندونيسيا، إثر فشله في القيام بتدريب خطير ما أدى إلى وفاته على الفور.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن جاستن فيكي، اعتاد حمل الأوزان الثقيلة خلال ممارسة التدريبات، والتمارين، فكان يحمل وزن 210 كغم على الفقرات العنقية، وهو ما تسبب في إصابته القوية، التي أدت لوفاته على الفور.
وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة وفاة "جاستن"، إذ كان يؤدي تمارين للعضلات الأمامية بمساعدة مدربه الخاص، لكنه فشل في حمل الوزن ليسقط بأكمله على رقبته بشكل قوي.
وأكدت الصحيفة، أنه بعد الحادث تم نقل لاعب كمال الأجسام إلى مستشفى محلي مصابًا بكسر في الرقبة وضغط شديد على الأعصاب الحيوية المتصلة بقلبه ورئتيه، لكنه توفي بعد وقت قصير من إجراء عملية جراحية طارئة، على الرغم من بذل الجراحين قصارى جهدهم لإنقاذ حياته.
وأشاد المقربون من جاستن وزملاؤه بـ"صديقهم العزيز" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الحادث.
وكتب Gede Sutarya: " كان فيكي شخصًا جيدًا ومهذبًا، كان يشاركنا دائمًا المعرفة حول صالة الألعاب الرياضية، كما نصح الأصدقاء في صالة الألعاب الرياضية بالحذر وعدم تجاوز قدراتهم أثناء التدريب".
يذكر أن وفاة جاستن فيكي لم تكن الأولى في مجال كمال الأجسام، حيث توفي مطلع الشهر الحالي، الأمريكي جو ليندر.