صفقة إسبانية تؤمن آرسنال من "غدر" ريال مدريد

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دعم نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، دفاعه بصفقة إسبانية مميزة بناء على طلب المدرب ميكيل أرتيتا تحسباً لغدر ريال مدريد الإسباني الذي يتحرك لضم اللاعب الفرنسي ويليام ساليبا عقب نهاية عقده في صيف 2027.
ووقع اللاعب كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا الإسباني صاحب الـ 21 عاماً عقود انتقاله إلى آرسنال اليوم الخميس بحسب بيان رسمي صادر عن النادي.
وانضم كريستيان إلى أكاديمية فالنسيا منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وتدرج في صفوف الشباب قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في كأس الملك في سن السابعة عشرة في يناير 2022.
وبعد أيام قليلة، شارك لأول مرة في الدوري الإسباني، حيث بدأ أساسيًا في مباراة فالنسيا التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد إشبيلية.
وقبل انطلاق موسم 2023/2024، رُقّي كريستيان رسميًا إلى الفريق الأول، وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في دفاع النادي.
وفي الموسم الماضي، شارك كريستيان أساسيًا في 37 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري الإسباني.
ووُلد كريستيان في إسبانيا من أصول كولومبية وشارك في 34 مباراة مع منتخب إسبانيا للشباب بين فئتي تحت 15 و21 عامًا.
وكان أيضًا ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الفائز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.