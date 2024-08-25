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ظهور لافت لكريستيانو رونالدو بالثوب السعودي مع إنفانتينو (صورة) | إرم نيوز

رياضة

ظهور لافت لكريستيانو رونالدو بالثوب السعودي مع إنفانتينو (صورة)

ظهور لافت لكريستيانو رونالدو بالثوب السعودي مع إنفانتينو (صورة)
كريستيانو رونالدو
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 7:02 م

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، بالثوب السعودي خلال حضوره فعاليات حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض. 

وشهد حفل الختام تواجد رونالدو، بصحبة السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي دار حديث بينه وبين رونالدو على هامش الحفل.

كما ظهر رونالدو، وهو يجلس بجوار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، وذلك على هامش حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في بوليفارد الرياض.

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ويحرص رونالدو دائمًا على الظهور بالزي السعودي، في المناسبات الخاصة بالمملكة، وعلى رأسها اليوم الوطني.

يذكر أن رونالدو استهل موسمه مع النصر بخسارة قاسية لنهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال 1/4.

كما سقط رونالدو مع النصر في فخ التعادل أمام الرائد في افتتاح دوري روشن.

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