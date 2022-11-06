ترتيب الدوري الإنجليزي: محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام والصعود للمركز الثامن
أحرز محمد صلاح هدفين في الشوط الأول ليقود ليفربول للفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
افتتح المصري صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.
وقبل الاستراحة بخمس دقائق، أخطأ إيريك داير مدافع توتنهام في التعامل مع كرة طويلة وحاول التمرير برأسه إلى الحارس هوغو لوريس لكن صلاح خطفها ثم سدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك.
وصنع توتنهام عدة فرص ورد إطار المرمى محاولتين من إيفان بريشيتش بواقع واحدة في كل شوط، وكان بوسع الفريق الحصول على ركلة جزاء بعدما بدا أن ترينت ألكسندر أرنولد دفع رايان سيسينيون.
وبعد الاستراحة، تحسن أداء توتنهام بوضوح، وتلقى دفعة بمشاركة ديان كولوسيفسكي العائد من الإصابة، وقلص هاري كين الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.
وصمد ليفربول أمام هجمات توتنهام وحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين ليصبح ثامنا برصيد 19 نقطة من 13 مباراة. وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.
مانشستر يونايتد يسقط أمام أستون فيلا بثلاثية
شن أستون فيلا، عهد أوناي إيمري مدربه الإسباني، بفوز كبير 3-1، على ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي خاض لقائه الأول تحت قيادة إيمري الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب ستيفن جيرارد، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علمًا بأن هذا هو انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل ثلاث تعادلات و7 هزائم.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم أستون فيلا بهدف مبكر حمل توقيع ليون بايلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله لوكاس ديني الهدف الثاني في الدقيقة 11.
وقلص مانشستر يونايتد الفارق، عقب تسجيل لوك شاو هدفًا للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) عند الدقيقة 45، غير أن جاكوب رامسي، عزز تقدم أستون فيلا بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 49.
نيوكاسل يحافظ على تواجده وسط الكبار
واصل نيوكاسل يونايتد انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحافظ على تواجده وسط الكبار في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-1 على مضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، في الجولة 15 للمسابقة.
وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق ميغيل ألميرون في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه كريس وود وجوزيف ويلوك، الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 59 و62 على الترتيب.
وأحرز رومان بيرود هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 89، لكن برونو غيمارايش أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
ارتفع رصيد نيوكاسل الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم، والرابع توالياً، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة مؤقتاً.
في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 12 نقطة في المركز 18، علماً بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتكبدها في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات، و3 تعادلات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: