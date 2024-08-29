محمد العويس يشتبك لفظيا مع الجماهير عقب مباراة الهلال وضمك (فيديو)

دخل محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، في اشتباك لفظي مع الجماهير أثناء خروجه من الملعب عقب مواجهة فريقه لنظيره ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، بالدوري السعودي.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا أمام ضمك بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ونجح "الزعيم" في حصد 6 نقاط بدوري روشن بعدما انتصر خلال الجولتين الأولى والثانية أمام الأخدود وضمك.

والتقطت عدسات المشجعين عقب المباراة، دخول محمد العويس في اشتباك لفظي مع بعض المشجعين، حيث وقف بسيارته، وبدا منفعلا على المشجعين الذي يبدو أن أحدهم وجه له كلامًا مسيئًا، لينفعل عليه حارس الهلال، حيث قال له: "لا تقل كلمة وما تعرف قيمتها".

ويواصل الهلال سجله المحلي دون هزائم منذ الموسم الماضي.

وعزز الهلال رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين الهلال بالتسجيل في المباراة الـ37 على التوالي.

ويغيب العويس عن حراسة مرمى الهلال منذ فترة طويلة، إذ يجلس احتياطيًّا للمغربي ياسين بونو، المتألق مع "الزعيم".

وكان محمد العويس أجرى عملية جراحية بالظهر في فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي، وعاد للفريق مؤخرًا بعد قيامه بالبرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في الهلال.

وانضم محمد العويس إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من الأهلي السعودي؛ لكنه لم يحظَ بفرصة المشاركة أساسيًا كثيرًا.

ويملك العويس في مسيرته 48 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، تلقى خلالها 42 هدفًا، فيما حافظ على نظافة شباكه خلال 20 مواجهة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين بفارق الأهداف عن القادسية والاتفاق أصحاب الرصيد نفسه، فيما يقبع ضمك في المركز الـ15 بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة في أول جولتين.