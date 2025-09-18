سرّ مثير وراء عجز الإفريقي التونسي عن تأهيل لاعبه الليبي أسامة الشريمي

اصطدم النادي الإفريقي التونسي بعقبة جديدة ستعقد مساعيه الحثيثة للحصول على التأهيل القانوني (البطاقة الدولية الصفراء) للاعبه الجديد أسامة الشريمي القادم في يوليو الماضي من نادي السويحلي الليبي، والذي لا يزال منوعا من المشاركة مع الفريق لأسباب قانونية.

وتعاقد الإفريقي، الذي يحتل حتى الجولة السادسة المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي للمحترفين، مع أسامة الشريمي لاعب خط الوسط بنادي السويحلي ومنتخب ليبيا بعقد يمتد حتى يونيو 2027 في صفقة انتقال حر.

واصطدم الشريمي والإفريقي بإشكال قانوني معقّد بعدما رفض الاتحاد الليبي للعبة إرسال البطاقة الدولية (الصفراء) التي تعتبر من الشروط الأساسية في حال انتقال لاعب من دوري إلى دوري آخر (انتقال خارجي).

واتهم النادي الإفريقي السويحلي والاتحاد الليبي لكرة القدم بتعطيل تأهيل أسامة الشريمي الذي اكتفى حتى الآن بالتدريبات دون أن تطأ قدماه أرض الملعب في مباراة رسمية.

وقال الاتحاد الليبي في بيان ردا على اتهامات الإفريقي، إنه لا يتحمل مسؤولية عدم تأهيل اللاعبين بعد الانتقال من الدوري الليبي نحو أندية أخرى خارج البلاد.

وفي مقابل ذلك، أكدت بعض المصادر أن الإفريقي يسابق الزمن لتأهيل لاعبه بطلب من المدرب فوزي البنزرتي خصوصا بعدما ظهرت الكثير من نقاط الضعف في خط الوسط في أول 6 مباريات من الدوري.

ويطالب نادي السويحلي بالحصول على أموال الصفقة وإرسال البطاقة الدولية للشريمي بينما يرى الأخير أنه انتقل للإفريقي في صفقة حرة.

ووفقا لمصدر قريب من الإفريقي وافق مسؤولو النادي على صيغة ودية وتوافقية مع السويحلي لكن الإشكال الذي يعيق وصول الأموال التي أرسلها المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز إلى خزينة النادي هو السبب الأول لاستمرار أزمة تأهيل الشريمي.

وأضاف المصدر ذاته أن فيرجي شامبيرز أرسل مبالغ مالية لهيئة النادي الإفريقي منذ أغسطس الماضي إلا أنها لا تزال معطلة في البنوك التونسية بسبب إجراءات إدارية معقدة.

وينتظر مسؤولو الفريق الأحمر والأبيض وصول أموال فيرجي شامبيرز إلى خزينة النادي من أجل الجلوس إلى مسؤولي السويحلي والتوصل لحل توافقي بالحصول على تأهيل أسامة الشريمي بعد دفع قيمة الصفقة.

وتأتي المستجدات الحالية بعد أن تفطن مجلس إدارة النادي الإفريقي لكون الشريمي وقع بالفعل عقدا مع النادي في يوليو بعد شهرين تقريبا من توقيعه على تعهد بتمديد عقده مع نادي السويحلي والذي كان انتهى في 30 يونيو الماضي.