بعد اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة غوارديولا

قالت تقارير إخبارية بريطانية إن الإسباني بيب غوراديولا، المدرب الأسطورة لمانشستر سيتي الإنجليزي، من المرجح أن يغادر النادي في نهاية موسم 2024 ـ 2025 رغم رغبة النادي في بقائه لمواسم أخرى بعد نهاية عقده في الـ30 من يونيو 2025.

وقاد المدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، السيتي خلال الموسم الحالي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا والسادسة منذ توليه الإشراف على النادي، قبل أن يخسر السبت لقب كأس الاتحاد لفائدة غريمه المتعثر في الدوري مانشستر يونايتد (0 ـ 2).

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة المدرب الأكثر تتويجًا بالألقاب في السنوات العشر الأخيرة على مستوى العالم، بعد أن أصبح رحيلة عن ملعب الاتحاد مسألة وقت لا أكثر.

ويتعلق الأمر بحسب الصحيفة البريطانية بكل من نيغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، وميشيل مدرب جيرونا الإسباني وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني فضلا عن روبيرتو دي زيربي.