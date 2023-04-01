حال عودته.. 5 تحديات تنتظر ميسي في برشلونة

تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن 5 تحديات تنتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة حال عودته للفريق من جديد.

وغادر ميسي برشلونة صيف 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده لينضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وحتى الآن، يمكن لميسي أن يتباهى بأنه اللاعب صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ برشلونة (778 مباراة)، واللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف لبرشلونة (672 هدفا)، واللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الدوري (520 مباراة).

وميسي هو اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو (26 هدفا)، واللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في نفس الدوري (50 هدفا)، واللاعب صاحب أكبر عدد من الكرة الذهبية (7 كرات).