حارس الأهلي المصري يحسم موقفه من الرحيل للزمالك
تلقى أحد حراس مرمى الأهلي المصري اتصالات من جانب بعض الوسطاء لعرض إمكانية الرحيل للمنافس التقيلدي الزمالك في الموسم المقبل.
ويضم الأهلي بين صفوفه 5 حراس يشاركون في تدريبات الفريق الأول على رأسهم محمد الشناوي قائد الفريق بجانب مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.
ويقوم ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي بتصعيد حازم جمال حارس مرمى فريق الشباب تحت 19 عامًا في بعض الأوقات.
وقال مصدر مطلع داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني قرر عدم تفعيل بند شراء عقد محمود الزنفلي الحارس المعار من الداخلية حتى نهاية الموسم.
وأوضح أن كولر سيكتفي باستمرار الرباعي محمد الشناوي وشوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في الموسم الجديد.
وأكد أن الزنفلي تلقى اتصالات من أحد الوكلاء يعرض عليه فكرة الرحيل للزمالك في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن الوكيل عرض الأمر أيضًا على مسؤولي الزمالك في ظل حاجة الفريق الأبيض للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.
وقال المصدر:" الزنفلي لا يمانع الرحيل للزمالك حال إبلاغه من جانب الأهلي بعدم تفعيل بند شراء عقده".
وانضم الزنفلي إلى الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.
ولم يشارك الحارس القادم من الداخلية في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية.