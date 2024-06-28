حارس الأهلي المصري يحسم موقفه من الرحيل للزمالك

وقال مصدر مطلع داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني قرر عدم تفعيل بند شراء عقد محمود الزنفلي الحارس المعار من الداخلية حتى نهاية الموسم.

وأوضح أن كولر سيكتفي باستمرار الرباعي محمد الشناوي وشوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في الموسم الجديد.

وأكد أن الزنفلي تلقى اتصالات من أحد الوكلاء يعرض عليه فكرة الرحيل للزمالك في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الوكيل عرض الأمر أيضًا على مسؤولي الزمالك في ظل حاجة الفريق الأبيض للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.