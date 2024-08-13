قرر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اتخاذ إجراءات قانونية، ضد أحد وكلاء اللاعبين خارج مصر، شكك في ذمته المالية، بعد فشل صفقة انتقال جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير المغربي إلى الفريق الأحمر.

وقرر النادي الأهلي التراجع في اللحظات الأخيرة، عن التعاقد مع جمال الشماخ، وذلك بعد نجاحه في إبرام صفقة يحيى عطية الله.

وبعد تراجع الأهلي، قال عبد اللطيف خبيش أحد وكلاء اللاعبين إنه وكيل جمال الشماخ، واتهم أمير توفيق أنه "من أكبر السماسرة".

كما واصل وكيل اللاعبين اتهاماته، وأكد أن مدير تعاقدات الأهلي "يحصل على الأموال لوضعها في جيبه الخاص"، وذلك على حد وصفه.

وردّ أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، في الحال، وأكد أنه سيلاحق أحد وكلاء اللاعبين خارج مصر قانونيًّا.

وقال أمير توفيق عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "شخص تافه لا أعرفه ولم نتقابل من قبل يرغب في الشهرة قام بالتشهير بي دون سند وهناك من يصدقه مثل غيره ممن قال نفس كلامه دون سند أو دليل".

وأضاف: "التشكيك في سمعة البشر والذمم المالية عقابها كبير عند الله. الله وحده يعلم كيف نتقي الله في عملنا، ونحترم أنفسنا قبل أي شيء".

واختتم: "لا أرد على الانتقادات، لكن لن أقبل في التشكيك في ذمتي المالية أو سمعتي.. سأقوم بإجراء قانوني جديد، لكن هذه المرة من خارج مصر".

يذكر أن جمال الشماخ قد امتنع عن خوض التدريبات الجماعية للضغط على إدارة ناديه لمغادرة الفريق إلى الأهلي المصري قبل نهاية عقده في صيف 2025.

ولكن رغم امتناعه، تراجع الأهلي عن ضمه، ووجه بوصلته نحو مواطنه يحيى عطية الله.

وكان الأهلي تعاقد مع كلٍّ من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة بأحقية شراء عقده عقب نهاية الموسم، وأخيرًا يحيى عطية الله.