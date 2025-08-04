بسبب الأهلي.. هل تعمّد اتحاد الكرة المصري إهانة الزمالك؟

أثار الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدلاً واسعاً بعد إصدار بيان إعلامي أعلن خلاله التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك بشأن سداد ديونه.

واستهل الاتحاد المصري بيانه قائلاً:" في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بمنح تراخيص الأندية، والتي تشترط الالتزام بالمعايير المالية وتطبيق لوائح اللعب المالي النظيف، يعلن الاتحاد التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك يُمثل خطوة إيجابية في هذا المسار".

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وتضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

وقال البيان: "يُعد هذا الاتفاق نموذجًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص. وتنفيذًا للاتفاقية، فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين للقلعة البيضاء بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد".

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وحضر توقيع الاتفاقية طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ومصطفى عزام المدير التنفيذي، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، وجون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار في القلعة البيضاء.

اتهامات إهانة الزمالك

فجّر هذا البيان حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء، بعد اتهامات للاتحاد المصري بإهانة الزمالك.

وجاء استغلال اسم اللعب المالي النظيف في البيان وكأن الزمالك هو النادي المخالف لهذا المبدأ القانوني، وهو ما تناوله بعض الإعلاميين المعروفين بانتمائهم للقلعة البيضاء.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب نادي الزمالك حول هذا البيان.

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الأهلي كلمة السر

السبب الرئيس وراء صدور بيان الاتحاد المصري هو النادي الأهلي، الذي طالب بشكل معلن وواضح في اجتماع رابطة الأندية والاتحاد المصري مع ممثلي الأندية، قبل عدة أسابيع، بتطبيق اللعب المالي النظيف ومعرفة ديون الأندية لدى الاتحاد وميزانيات الأندية المشاركة في الدوري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتحاد المصري قرر إعلان الاتفاق بكل تفاصيله لتفسير قيد لاعبي الزمالك، خاصة أن هناك 3 أندية لم يتم قيد لاعبيها، هي: الإسماعيلي وفاركو والزمالك.

وأوضح مصدر داخل أروقة الاتحاد المصري، لـ"إرم نيوز"، أن الاتحاد لم يقصد أي إهانة للزمالك بقدر رغبته في إرساء مبادئ الشفافية قبل الموسم الجديد، مؤكداً أن الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية.