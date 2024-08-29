الزمالك يتلقى خبرا مفرحا قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

تلقى نادي الزمالك خبرًا مفرحًا قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس السوبر الأفريقي، والتي ستقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن كاف إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر المقبل، في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وقبل ذلك سيدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا بمدينة برج العرب اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد الاستقرار على رحيل محمد عواد، لم يتبق في قائمة نادي الزمالك لمركز حراسة المرمى سوى محمد صبحي المصاب، والحارس الشاب محمود الشناوي.

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وزفّ الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، خبرًا مفرحًا للجماهير البيضاء، وكشف عن جاهزية الحارس محمد صبحي للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وقال أسامة، للموقع الرسمي للزمالك، أن صبحي أنهى البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية بنجاح، بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وأشار إلى أن الحارس شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، أمس الأربعاء، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة من الناحية الطبية.

يذكر أن الزمالك سيلعب 3 مباريات ودية خلال معسكر برج العرب، الأولى ستكون ضد الشرطة العراقي يوم 31 أغسطس الجاري، وستكون الودية الثانية ضد الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك ودياته يوم 6 سبتمبر، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم النادي.