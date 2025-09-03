لم أكن مستعدا.. محمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه المفاجئ (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن لحظات بكائه بعد نهاية مباراة فريقه الافتتاحية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تكريم زميله الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي في حادثة سير برفقة شقيقه بإسبانيا في يوليو الماضي.

وتغلب ليفربول على بورنموث 4-2 في المباراة الافتتاحية للموسم، ومع ذلك، فإن النتيجة لم تكن في الواجهة بالمقارنة مع المشاهد التي ظهرت بعد صافرة النهائية.

وعقب نهاية اللقاء، توجه محمد صلاح مباشرة نحو المدرجات وصفق للجماهير، قبل أن يغلبه التأثر وتذرف عيناه الدموع على وقع الهتافات باسم جوتا.

وشارك النجم المصري مع ليفربول في مواجهة بورنموث، وظهر بمستوي مميز طوال اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الرابع.

وقال صلاح في مقابلة مع بودكاست "من إن بليزرز": "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأنني لم أستعد لذلك، عادةً ما أصفق للجماهير بعد المباراة لأقول لهم شكرًا لحضوركم، ولكن بمجرد أن وقفت أمام المدرجات، كانوا يغنون لجوتا".

وأضاف: "غمرتني مشاعري، وفكرت فيه، واضطررت للتعامل مع الأمر، ولكن بعد ذلك، يمكنك أن ترى أن العديد من الأشخاص في المدرجات يُظهرون أيضًا مشاعرهم أو ما يشعرون به، لذا تبدأ في الانهيار قليلًا".

وتوفي جوتا وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا إثر حادث سير على طريق سريع في إسبانيا على مقربة من الحدود البرتغالية.

وانحرفت سيارة جوتا "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت التقارير الإخبارية، موضحة أن الراكبين، ديوغو (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عامًا)، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت إنها من نوع لامبورغيني يملكها جوتا.