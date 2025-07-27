كم أنفق ريال مدريد على الصفقات هذا الصيف؟

كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها عن القيمة المالية التي أنفقها نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، حتى الآن، للتعاقد مع اللاعبين المستهدفين.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز فتحت أبواب خزائنها على مصراعيها منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لترميم الفريق بعد موسم مخيب للآمال محلياً وقارياً.

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وتعاقد ريال مدريد مع 3 مدافعين هم ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وألفارو كاريراس، ومهاجم وحيد هو الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو.

وفقاً لـ"ماركا" فإن الصيف الحالي شهد إنفاق ريال مدريد المبلغ الأكبر مقارنة بالمواسم الستة الماضية.

وحتى الآن، أنفقت إدارة فلورنتينو بيريز 178 مليون يورو، أكثر من 45% من إجمالي نفقات أندية الليغا في الميركاتو، والمقدرة بـ390 مليوناً.

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ومنذ صيف عام 2019، لم ينفق ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو إلا مرة واحدة، في موسم 2023-2024، ووصل المبلغ حينها إلى 134.5 مليون يورو، ويعود الفضل في معظمه إلى نجم الفريق، جود بيلينغهام، الذي كلّف النادي 103 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن يستهل ريال مدريد معسكره قريبا بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسوف ينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني في 15 أغسطس 2025 على أن ينتهي في 24 مايو 2026.