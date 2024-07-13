مانشستر يونايتد يستهدف موهبة هولندا.. ويبحث موقف أمرابط

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الهولندي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، اليوم السبت، فإن إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يدرس إمكانية ضم تشافي سيمونز على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان مستعد للسماح لسيمونز بالمغادرة على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء؛ لأن هذا النوع من الاتفاق سيكون مناسباً لهم.

وكان باريس سان جيرمان قد أعاد سيمونز من آيندهوفن الهولندي، في صيف عام 2023، قبل أن يعيره خلال الموسم الماضي لصفوف فريق لايبزيغ الألماني.

وتألق صاحب الـ21 عاما مع المنتخب الهولندي خلال منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، من خلال مساهمته في تسجيل 4 أهداف خلال 6 مباريات، بعد أن سجل هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأشاد تين هاغ باللاعب الشاب، الذي سجل هدفًا رائعًا في خروج هولندا من بطولة أمم أوروبا على يد إنجلترا في نصف النهائي، قائلا: "لقد استمتعت بتشافي سيمونز في تلك المباراة (أمام إنجلترا). إن الاندفاع الذي يتمتع به، والشغف الذي يستحوذ به على الكرات، أمر رائع".

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سفيان أمرابط

من جانبه، كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عن آخر تطورات موقف سفيان أمرابط من الاستمرار مع اليونايتد.

وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مانشستر يونايتد سيحسم أمره بشأن التعاقد مع سفيان أمرابط نهائياً الأسبوع المقبل".

وأشار رومانو إلى أن "يونايتد ما زال يمتلك خيار شراء أمرابط نهائياً، ولكن القرار سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل عقب انتهاء المناقشات الداخلية بين الإدارة وتين هاغ".

وأوضح: "من جانبه، فإن أمرابط يرغب في الرحيل نهائياً عن فيورنتينا، وينتظر قرار مانشستر يونايتد النهائي".

وكان اليونايتد قد تعاقد مع النجم المغربي الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي الذي يمتلك عقده.

وفي الموسم الماضي، لم يقدم اللاعب الأداء المأمول منه.

يذكر أن أمرابط شارك في 30 مباراة عبر مختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم المُنقضي.