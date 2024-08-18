كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي يعتزم تحسين عقد رودري، نجم الفريق، خلال المدة المقبلة، في ظل تألقه مع الفريق المدة الماضية، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية.

ويعد رودري أحد أبطال السيتي وصاحب الهدف الأغلى الذي قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي على حساب إنتر ميلان.

ورغم تبقي 3 سنوات على نهاية عقد رودري مع مانشستر سيتي، ولكن النادي الإنجليزي قرر التحرك لتحصين اللاعب بالتفكير في زيادة عقده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، اليوم الأحد، فإن إدارة السيتي تدرس مضاعفة راتب الدولي الإسباني رودري، وجعله ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

وبحسب التقرير، فإن راتب رودري قد يصبح 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لينافس البلجيكي كيفن دي بروين، والنرويجي إرلينغ هالاند في قائمة الأجور.

ويعاني رودري أخيرًا من إصابة تعرض لها في نهائي يورو 2024، ما سيحرمه من المشاركة في مباريات الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأحد، بمواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

كان مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع آرسنال وليفربول.

في حين أنهى تشيلسي النسخة الماضية من البريميرليغ في المركز السادس.