عبر كول بالمر، لاعب تشيلسي، عن سعادته باختياره أفضل لاعب شاب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين، أمس الثلاثاء، ولكن لاعب الوسط المهاجم قال إن مساعدة النادي على الفوز بألقاب أكثر أهمية من الحصول على جوائز فردية.

وسجل اللاعب (22 عامًا) 22 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع تشيلسي بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وشارك في خمس من مباريات إنجلترا السبع في بطولة أوروبا، وسجل في الخسارة في النهائي أمام إسبانيا.

وقال بالمر إنه وضع صورة جائزة لاعب العام في الموسم الماضي خلفية لهاتفه المحمول بوصفها حافزًا، ولكنه أكد أن تركيزه ينصب على نجاح الفريق.

وقال بالمر لشبكة سكاي سبورتس: "الموسم الماضي كاملًا كان رائعًا بالنسبة لي شخصيًّا، وآمل أن نتمكن من مواصلة هذا النجاح في الموسم الجديد".

"أريد الفوز بالألقاب مع تشيلسي، هذا هو الشيء الرئيس، ثم الجوائز الفردية جميلة، الأمر متروك لي لتقديم الأفضل لتشيلسي، وهذا ما أخطط لفعله".

ويعدُّ بالمر ثالث لاعب من تشيلسي يتوج بالجائزة بعد سكوت باركر وإيدن هازارد وكان قد مدد عقده أخيرًا مع النادي حتى 2033.