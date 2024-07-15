توماس مولر يعلن رسميا اعتزاله دوليا (فيديو)

أسدل توماس مولر، نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، رسميًّا الستار على مسيرته الدولية، اليوم الاثنين، معلنًا اعتزاله الدولي، إثر انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والذي توج به المنتخب الإسباني على حساب نظيره الإنجليزي 2-1 في النهائي الذي أقيم، مساء الأحد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا شارك كبديل في بطولة "يورو 2024"، حيث لعب 56 دقيقة على مدار مباراتين، لكنه فشل في قيادة المانشافت إلى المجد إذ خرجوا من دور الثمانية على يد إسبانيا.

وقال مولر في رسالة مصورة نشرها عبر حساباته الرسمية: "عندما لعبت أول مباراة دولية لي قبل أكثر من 14 عامًا، لم أكن لأتخيل كل هذا".

وأضاف: "بعد 131 مباراة دولية و45 هدفًا، أقول اليوم وداعًا للمانشافت.. لقد كان دائمًا مصدر فخر كبير لي أن ألعب لصالح بلدي، ومن الآن فصاعدًا سأكون مشجعًا في المدرجات".

وظهر مولر للمرة الأولى مع ألمانيا، في مباراة ودية ضد الأرجنتين، ثم تألق اللاعب البالغ آنذاك 20 عامًا بعد عدة أشهر في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة بواقع 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وأصبح توماس مولر، ثالث ألماني يحقق هذا الإنجاز بعد جيرد مولر في 1970، وميروسلاف كلوزه في 2006.

وبعد 4 سنوات في كأس العالم بالبرازيل، كرر توماس مولر، الأداء المميز، وفاز مع المانشافت بلقب المونديال.